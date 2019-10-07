На підпис Зеленському передали закон про "спліт"

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект про "спліт" - №1069-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Закон раніше підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

Так, закон передбачає передачу повноважень Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, в частині регулювання та нагляду в системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операціях із нерухомістю Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Решта повноважень Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, передаються Національному банку України.

Нагадаємо, даний закон Рада прийняла 12 вересня. При цьому спочатку ВР схвалила проект закону за основу, це підтримав 301 депутат. Однак спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував голосувати проект закону в цілому, що викликало заперечення у фракції "Європейська солідарність". Закон все ж схвалили 296 голосами.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку вересня Зеленський підтримав законопроект про "спліт".

Додамо також, заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявляла про те, що в разі схвалення законопроекту про "спліт", Нацбанк стане регулятором небанківських фінустанов замість Нацкомфінпослуг.