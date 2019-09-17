ru
ua

На підпис Зеленському передали закон про штрафи за руйнування доріг

Новини » Політика   

Проект закону вже підписав глава парламенту Дмитро Разумков

На підпис президентові України Володимиру Зеленському передали законопроект №1047, який передбачає штрафи за руйнування доріг перевантаженим транспортом. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Так, останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту.

Проект закону раніше підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 11 вересня Верховна рада України прийняла законопроект №1047 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. Спочатку нардепи схвалили документ за основу 323-ма голосами. Однак потім його схвалили в цілому, це підтримав 331 парламентарій.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР 8 скликання прийняти закон для збільшення штрафів за руйнування доріг, а саме за порушення перевезень небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів.

Додамо також, Рада 12 вересня також підтримала за основу та в цілому законопроект №1063 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду" для запобігання руйнуванню доріг.

НАБУ відкрило справу проти Порошенка та Клімкіна На Донбасі загинули двоє українських військових
Читати всі новини