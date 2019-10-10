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На підпис Зеленському передали закон про розвантаження Великої палати Верховного суду

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Законопроект уже підписав глава парламенту

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект його авторства №1026 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої палати Верховного суду і з приводу термінів повернення адміністративних справ". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження закону - переданий на підпис президенту. Законопроект раніше підписав глава Верховної ради Дмитро Разумков.

У пояснювальній записці підкреслювалося, що значна кількість справ передається на розгляд Великої палати Верховного суду тільки через безпідставної посилання учасників справи на порушення судами предметної і суб'єктної юрисдикції, а касаційний суд позбавлений можливості реагувати в правовому полі на такі зловживання з боку учасників справи. Зазначалося, що вищезгадане призводить до надмірної штучної завантаженні Великої палати суду.

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект президента №1026, за документ проголосував 271 депутат ВР. При цьому в першому читанні парламентарії прийняли цей закон 12 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління".

Однак Верховний суд просить відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу.

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