На підпис Зеленському передали закон про скасування річного планування дорожніх робіт

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №1041 про впровадження середньострокового планування розвитку доріг загального користування. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону раніше схвалив глава парламенту Дмитро Разумков.

Зокрема, закон встановлює, що Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування з переліком доріг, на яких заплановані роботи, із зазначенням обсягів фінансування затверджується Кабінетом міністрів.

При цьому складений щорічний перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг загального користування із зазначенням обсягів фінансування затверджується центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику в сфері дорожнього господарства.

У той же час переліки об'єктів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах затверджує Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за погодженням з центральним органом виконавчої влади, реалізують державну політику в сфері дорожнього господарства.

Нагадаємо, 12 листопада Верховна рада схвалила законопроект № 1041 про впровадження середньострокового планування розвитку доріг загального користування. За закон проголосували 368 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, 12 вересня Рада прийняла даний проект за основу.