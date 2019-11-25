На підпис Зеленському передали зміни в закон про держзакупівлі для анбандлінгу

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №2249 про зміни до закону про державні закупівлі для подальшого анбандлінгу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект раніше схвалив глава парламенту Дмитро Разумков.

Зокрема, закон в рамках відділення оператора ГТС дозволяє в зобов'язаннях, які виникли на підставі договорів про закупівлі "Нафтогазу", одноразово замінити сторону за умови, якщо новий замовник пройшов сертифікацію. Заміна сторони в таких зобов'язаннях проводиться в порядку, встановленому нормами Цивільного кодексу.

Крім того, протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом чинності замовник, який буде здійснювати або здійснює транспортування газу, буде мати право укладати договори про закупівлю товарів і послуг з "Нафтогазом" без застосування процедур, передбачених в законі про держзакупівлі.

Нагадаємо, 14 листопада Рада внесла зміни в закон про державні закупівлі для подальшого анбандлінга Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Відповідне рішення підтримали 266 нардепів.

Як писало РБК-Україна, парламент прийняв за основу ще один закон для анбандлінгу "Нафтогазу", яким пропонується звільнити нового оператора ГТС і "Нафтогаз" від сплати ПДВ при передачі майна.

Підкреслимо, закон про відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг) в суботу, 16 листопада був опублікований у парламентській газеті "Голос України". Документ набув чинності 17 листопада.