На підпис Зеленському передали зміни в закон про місцеві вибори

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №0939 (№4843 в попередньому скликанні парламенту, - ред.) "Про внесення змін до закону "Про місцеві вибори" щодо врегулювання процедури прийняття рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону вже схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Законом передбачається рівність прав і можливостей брати участь у виборчому процесі як кандидатів від політичних партій, так і кандидатів-самовисуванців.

Також у документі прописано, що при проведенні чергових місцевих виборів рішення про участь місцевих організацій політичної партії приймається вищим керівним органом партії, а при проведенні позачергових, перших місцевих виборів - керівним органом партії.

Нагадаємо, Верховна рада України 30 жовтня прийняла в другому читанні законопроект №0939. Даний проект закону Верховна рада 8 скликання підтримала за основу в першому читанні в листопаді 2017 року. За документ проголосували 249 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила розподіл субвенцій з державного бюджету для проведення перших і додаткових місцевих виборів 22 грудня на загальну суму понад 26,3 млн гривень.