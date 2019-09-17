На підпис Зеленському передали зміни до Бюджетного кодексу про підтримку кінематографії

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №1074 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії". Про це свідчить сайт Верховної ради.

Останній етап проходження проекту закону - переданий на підпис президенту. Документ вже схвалив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Відзначимо, законом передбачається внести зміни до Бюджетного кодексу, якими передбачається забезпечити стабільне фінансування кінематографії в Україні шляхом закріплення захищених статей державного бюджету, і змінити підходи до держфінансування кінематографії, а також створити відповідні механізми для залучення приватних коштів в зазначену область.

Нагадаємо, даний закон Рада схвалила 12 вересня. Крім того, ВР прийняла за основу закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників. Законопроектом чітко визначається, що єдиним суб'єктом, який може претендувати на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві (створенні) фільму в Україні, є іноземний суб'єкт кінематографії.

Як писало РБК-Україна раніше, навесні Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Ради по державній підтримці кінематографу і затвердив її склад.