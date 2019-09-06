Україна збільшила торгівлю з країнами ЄС

Фото: прапор ЄС (РБК-Україна)

Замість країн СНД Україна торгує з європейськими країнами

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС у січні-серпні 2019 року склав 30,083 млрд доларів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (28,445 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

При цьому експорт в країни ЄС виріс на 7% до 13,982 млрд доларів, імпорт зріс на 4% до 16,101 млрд доларів. Від'ємне сальдо становить 2,118 млрд доларів. Частка країн ЄС в експорті з України становила 42%, в імпорті - 44%.

Згідно з даними ДФС, обсяг зовнішньої торгівлі товарами з країнами СНД скоротився на 4%. Експорт товарів з України впав на 4% до 4,451 млрд доларів, імпорт - на 4% до 8,001 млрд доларів. Від'ємне сальдо становить 3,550 млрд доларів. Частка країн СНД в експорті впала до 13,5%, в імпорті - до 21,0%.

Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби, експорт товарів з України в країни ЄС в 2018 році зріс на 15% до 20,153 млрд доларів, імпорт - на 10% до 24,294 млрд доларів. Частка країн ЄС у зовнішній торгівлі України в 2018 році склала 42,6% (в 2017 році - також 42,6%).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в січні-червні 2019 році склало 1619,3 млн доларів, що майже в два рази більше, ніж у відповідному періоді 2018 року (977,6 млн доларів).