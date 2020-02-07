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Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення

Новини » Суспільство     07.02.2020 - 13:11
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)

Антоненко вимагає надати адвокатам матеріали справи для ознайомлення

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко відмовився давати свідчення. Про це йдеться у відкритому листі Антоненко опублікованому на сторінці Free Riff Facebook.

Як йдеться у листі Антоненко, він відмовляється від дачі показань до тих пір, поки його адвокатам не передадуть матеріали справи для ознайомлення.

"Прийміть до уваги, що будь-яка співпраця зі слідством можливо тільки після усунення порушень закону з вашої сторони, в тому числі надання можливості адвокатам ознайомитися з документами, експертизами, які ви обіцяєте надати більше місяця, а також офіційного експертного вимірювання мого зросту. Крім цього, негайно дайте дозвіл моїм адвокатам на доступ до моєї особової справи в ІТТ. До того моменту я відмовляюся відповідати на будь-які питання на підставі статті 63 Конституції України", - написав Антоненко.

Нагадаємо, 5 лютого Печерський районний суд Києва продовжив арешт Андрія Антоненко до 4 квітня., Суд задовольнив клопотання прокуратури, просив продовжити запобіжний захід на 60 діб.

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора продовжив термін попереднього слідства у справі про вбивство Шеремета до квітня поточного року.

Зазначимо, що 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

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