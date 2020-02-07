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Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко отказался давать показания

Новости » Общество     07.02.2020 - 13:11
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко отказался давать показания
Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

Антоненко требует предоставить адвокатам материалы дела для ознакомления

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказался давать показания. Об этом говорится в открытом письме Антоненко опубликованном на странице Free Riff в Facebook.

Как говорится в письме Антоненко, он отказывается от дачи показаний до тех пор, пока его адвокатам не передадут материалы дела для ознакомления.

"Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с вашей стороны, в том числе предоставление адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста. Кроме этого, немедленно дайте разрешение моим адвокатам на доступ к моей личной дела в ИВС. К тому моменту я отказываюсь отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины", - написал Антоненко.

Напомним, 5 февраля Печерский районный суд Киева продлил арест Андрея Антоненко до 4 апреля. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, просившей продлить меру пресечения на 60 суток.

Ранее РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве Шеремета до апреля текущего года.

Отметим, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

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