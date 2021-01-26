Лахненка підозрюють у завданні збитків на 17 млн грн "Чорноморському морському пароплавству"

Фото: під час вручення підозри (gp.gov.ua)

Правоохоронці під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора повідомили про підозру керуючому санацією Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" за фактом зловживання повноваженнями, які заподіяли понад 17 млн грн збитків державі.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, у 2018 році він, діючи поза встановлених судом строків санації, здійснив продаж майна компанії, яка розташована в рекреаційній зоні міста Одеса, за заниженою вартістю. У результаті державі завдано понад 17 млн грн збитків", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу і відсторонення від посади.

За іншими фактами розтрати майна Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" ведеться слідство.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України при оперативному супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Як відомо, у 2016 році керуючим санацією Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" було призначено Євгена Лахненка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову повідомили про підозру з порушеннями. Річ у тому, що у нього є статус адвоката, тому підозра Татарову повинен був оголосити генпрокурор або його заступник.