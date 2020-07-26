Підозрюваний у підпалі Нантського собору зізнався у злочині

Біженець з Руанди, який був волонтером в кафедральному соборі Нанта у Франції, зізнався в його підпал. Він би затриманий відразу після пожежі, але потім відпущений.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

Адвокат обвинуваченого заявив, що його підзахисний був узятий під варту на ніч з суботи на неділю за "руйнування та пошкодження майна".

"Мій клієнт зараз охоплений каяттям і вражений масштабами події", - сказав він.

Відповідно до заяви прокуратури, 39-річний чоловік, який відповідав за закриття собору за день до пожежі, був звинувачений в знищенні та пошкодженні в результаті пожежі і поміщений в попереднє ув'язнення і тримання під вартою".

Волонтер був узятий під варту 18 липня через кілька годин після пожежі і початку розслідування, а потім звільнений наступного вечора.

Слідчі хотіли допитати його, тому що після пожежі не було виявлено ніяких слідів злому на входах в будівлі, в якому були виявлені три початкові точки пожежі.

Нагадаємо, в Нанті 18 липня загорівся середньовічний кафедральний собор Петра і Павла.