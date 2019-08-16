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Підозрюваними у справах Майдану проходять 450 осіб

Новини » Політика    16.08.2019 - 14:34
Підозрюваними у справах Майдану проходять 450 осіб
Фото: Революція Переваги (kyivcity.gov.ua)

З цього числа - майже 230 правоохоронців

Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України повідомляє, що підозрюваними у справах Майдану проходять 450 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ГПУ.

З цього числа - майже 230 правоохоронців.

"Загалом правоохоронними органами України у провадженнях цієї категорії повідомлено про підозру 448 особам, з них: 48 високопосадовців, 228 правоохоронців, в тому числі 27 слідчих, 20 прокурорів та 23 судді", - інформують у ГПУ.

Згідно з повідомленням, до суду скеровано 193 обвинувальних акта стосовно 297 осіб. У вчиненні злочинів судами визнано винуватими 57 осіб, щодо 45 з них ухвалено обвинувальні вироки.

Нагадаємо, у липні ГПУ завершила слідство у ще одній справі Майдану. Зокрема, екс-заступник начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві звинувачується у перевищенні влади.

Як писало РБК-Україна раніше, начальник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що під час проведення окремих слідчих експериментів правоохоронцям вдалося отримати додаткові докази в справах щодо злочинів на Майдані. Він зазначав, що слідчі експерименти на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві у справах Майдану частково завершені.

Екс-главі апарату київського суду повідомили про підозру по справі Майдану ГПУ завершила слідство по ще одній справі Майдану
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