Підозрюваних у нападі на Гандзюк залишили під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваних в нападі на активістку Катерину Гандзюк Владислава Мангера і Олексія Левіна. Суд відхилив скаргу захисту підозрюваних на застосування запобіжного заходу.

Про це повідомили у прес-службі Київського апеляційного суду.

Відповідне рішення було прийнято в четвер, 15 жовтня.

"За результатами апеляційного розгляду рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 20 серпня 2020 залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту, представлені на користь обвинувачених М. і Л. - без задоволення", - повідомили в суді.

Нагадаємо, раніше Мангера і Левіна взяли під варту без альтернативи застави до 18 жовтня.

Раніше РБК-Україна писало, що фігурант справи про вбивство Гандзюк Ігор Павловський заявив, що ініціатором нападу був Владислав Мангер.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року поблизу її будинку в Херсоні. Активістку облили кислотою. Вона була доставлена в реанімаційне відділення, опіки склали понад 40% тіла. 4 листопада Катерина померла.