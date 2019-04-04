Підозрюваному у теракті у Новій Зеландії висунули майже 90 обвинувачень

Брентону Тарранту, який здійснив теракт у Новій Зеландії, атакувавши мечеті в місті Крайстчерч, висунули майже 90 обвинувачень. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зокрема, підозрюваному висунули 50 обвинувачень у вбивстві.

"28-річному австралійцю висунули 50 обвинувачень у вбивстві і 39 - у спробі вбивства у справі про теракт у двох мечетях у новозеландському Крайстчерчі 15 березня", - зазначає видання.

Так, Таррант має постати перед судом Крайстчерча через аудіовідеозв’язок з Окленда 5 квітня.

Додамо, що суд заборонив засобам масової інформації знімати або фотографувати обвинуваченого після того, як він відмовився від призначеного судом адвоката, викликавши побоювання, що таким чином він хоче представляти себе сам і намагатиметься використати суд як пропагандистську платформу.

Як писало РБК-Україна раніше, у зв'язку з "найважливішим суспільним значенням" розслідування теракту в Новій Зеландії уповноважена провести королівська слідча комісія.

Раніше віце-прем'єр-міністр Нової Зеландії Уїнстон Пітерс заявив, що ймовірний виконавець теракту Таррант отримає довічний строк.

Нагадаємо, число загиблих під час теракту в Новій Зеландії, який стався 15 березня, досягло 50 осіб, постраждали близько 48 осіб.