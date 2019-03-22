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Винному в теракті в Новій Зеландії пообіцяли довічний термін

Новини » Суспільство    22.03.2019 - 13:25
Винному в теракті в Новій Зеландії пообіцяли довічний термін
Фото: місце події (скрін відео youtube.com/Fox News)

В країні зараз проходить найбільше в історії розслідування

Віце-прем'єр Новій Зеландії Уїнстон Пітерс заявив, що ймовірний виконавець теракту в мечеті у місті Крайстчерчі австралієць Брентон Таррант отримає довічний термін. Про це повідомляє телеканал Haberturk.

За словами Пітерса, у Новій Зеландії проходить найбільша в історії країни розслідування.

"У минулу п'ятницю в Новій Зеландії люди, які пішли в мечеті, щоб зробити п'ятничну молитву, піддалися нападу. З цього моменту терорист буде підкорятися законам Нової Зеландії і проведе решту свого життя в одиночній камері", - заявив він.

Зазначимо, що страта в країні відсутній. Для особливо небезпечних злочинців у Новій Зеландії діє т. зв. "гуманна в'язниця" в Окленді.

Нагадаємо, число загиблих при теракті в Новій Зеландії, який відбувся 15 березня, досягло 49 осіб, постраждали близько 48 осіб.

Так, за даними поліції, одним із стрільців був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Перед нападом він опублікував в мережі маніфест, в якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою.

Додамо, поліція Нової Зеландії пред'явила звинувачення першому підозрюваному в теракті.

Крім того, після теракту в Новій Зеландії ввели заборону на обіг та експлуатацію штурмових та напівавтоматичних гвинтівок на території країни.

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