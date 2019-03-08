Підозрюваному у підкупі кандидата Тимошенко обрали запобіжний захід

Контстанчук заарештований з правом внесення застави в 4 млн гривень

Подозреваемому в подкупе кандидата в президенты Юрия Тимошенко - Тарасу Костанчуку - избрали меру пресечения в виде сожержания под стражей. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Twitter.

По словам пресс-секретаря, мера пресечения избрана с правом внесения залога в сумме 4 миллиона гривен.

"Решением Печерского райсуда. Киева подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Костанчук Т.Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн.грнивен", - написала Сарган.

Фото: задержание подозреваемого (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Напомним, 6 марта 2019 генпрокурор Юрий Луценко сообщил о попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Кандидату предлагали 5 млн гривен (в долларовом эквиваленте) за снятие кандидатуры. По данным ГПУ, заказчиком шантажа и подкупа кандидата оказался народный депутат Валерий Дубиль.