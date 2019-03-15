Підозрюваного у нападі на співробітника АП арештували

Зловмисника арештовано без права внесення застави на 60 діб

Шевченковский райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №10 и арестовал на 60 суток иностранца, который подозревается в разбойном нападении на сотрудника Администрации президента Украины, после которого потерпевший скончался. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как отмечается, 25-летнему гражданину Армении инкриминируют ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием опасным для жизни лица, которая потерпела нападения). Личность второго нападавшего устанавливают.

Как сообщалось, вечером 13 марта на улице Багговутовской в Киеве подозреваемый и его сообщник напали на незнакомого им мужчину, несколько раз ударили его по голове, отобрали телефон и банковские карты. Утром тело потерпевшего нашли прохожие. Погибшим мужчиной оказался сотрудник Администрации президента.

Фото: заседание суда (kyiv.gp.gov.ua)

РБК-Украина писало, что предварительной причиной смерти сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого является хроническая ишемическая болезнь сердца.

Напомним, при процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры №10 следователями полиции объявлено подозрение 25-летнему гражданину Республики Армения в совершении разбойного нападения на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого.