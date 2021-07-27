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Справа Шеремета: суд відмовився ще більше послаблювати запобіжний захід Антоненку

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 19:35
Справа Шеремета: суд відмовився ще більше послаблювати запобіжний захід Антоненку Фото: підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

Шевченківський районний суд міста Києва залишив під домашнім арештом Андрія Антоненка. Його підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Суд залишив без задоволення клопотання захисту Антоненка про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисті зобов'язання.

Наступне судове засідання призначене на 11:00 2 серпня.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох виконавців вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугарь.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

Також повідомлялося, що причетними до вбивства Шеремета також можуть бути білоруські спецслужби.

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