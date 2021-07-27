Дело Шеремета: суд отказался еще больше ослаблять меру пресечения Антоненко

Шевченковский районный суд города Киева оставил под домашним арестом Андрея Антоненко. Его подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда .

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании троих исполнителей убийства - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

Суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты Антоненко об изменении меры пресечения с домашнего ареста на личные обязательства.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

Также сообщалось, что причастными к убийству Шеремета также могут быть белорусские спецслужбы.