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Біля берегів Італії через коронавірус заблокований лайнер з 6 тис. пасажирів

Новини » В світі     30.01.2020 - 13:58
Біля берегів Італії через коронавірус заблокований лайнер з 6 тис. пасажирів
лайнер Costa Crociere (costacrociere.it)

У пасажирки з Гонгконгу виявили симптоми вірусного захворювання

Круїзний лайнер Costa Crociere, на борту якого близько 6 тис. пасажирів, заблокований в порту Чивітавекк'ї (близько 100 км на південь від Риму) через підозри на зараження коронавірусом у пасажирки з Гонконгу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Leggo.

Туристи з Гонгконгу - чоловік та дружина, наразі знаходяться в одиночній палаті на борту лайнера. Однак, висока температура і проблеми з диханням виявлені тільки у жінки. Повідомляється, що чоловік був ізольований, але на профілактичній основі.

Пара піднялася на борт лайнера кілька днів тому в Савоні. До цього 25 січня вони прибули в міланський аеропорт Мальпенса.

Також відомо, що на місце події прибули лікарі з Риму, щоб взяти зразки крові для аналізу. Результати тесту очікуються у другій половині дня.

За даними газети, наразі ситуація знаходиться під контролем, і в цей момент на борту немає причин для занепокоєння. Водночас, майже 6 тис. пасажирів лайнера не можуть зійти з корабля і фактично залишаються заручниками ситуації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 30 січня, число хворих коронавірусом у Китаї досягло 7830 осіб. Влада Китаю припускає, що спалах вірусу досягне свого піку до середини лютого, а потім піде на спад, і повністю завершиться до кінця березня.

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