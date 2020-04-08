Підозра на коронавірус: У МОЗ пояснили, яким хворим потрібна госпіталізація

У ЦГЗ наголосили, що специфічного лікування та вакцини від коронавірусу немає
Центр громадського здоров’я МОЗ України опублікував симптоми, з якими пацієнтів з підозрою на коронавірус Covid-19 або вже з підтвердженим діагнозом госпіталізують. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ЦГЗ.
Так, госпіталізувати лікарі мають пацієнта, якщо:
У ЦГЗ також наголосили, що специфічного лікування та вакцини від коронавірусу немає.
У МОЗ неодноразово заявляли, що з легким перебігом хвороби або незначними симптомами пацієнтів лікують амбулаторно.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 7 квітня, в Україні підтверджено 1462 випадки COVID-19. З них 143 були виявлені за минулу добу 6 квітня. В Одеській області повідомляли про 30 хворих.
Також РБК-Україна писало, що з 6 квітня в Україні набули чинності нові карантинні правила, згідно з якими заборонено з'являтися в громадських місцях без масок.