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Подозрение на коронавирус: В Минздраве объяснили, каким больным нужна госпитализация

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 01:23
Подозрение на коронавирус: В Минздраве объяснили, каким больным нужна госпитализация
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ЦОС подчеркнули, что специфического лечения и вакцины от коронавируса нет

Центр общественного здоровья Минздрава Украины опубликовал симптомы, с которыми пациентов с подозрением на коронавирус Covid-19 или уже с подтвержденным диагнозом госпитализируют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ЦОЗ.

Да, госпитализировать врачи имеют пациента, если:

  • течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);
  • имеющиеся клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;
  • имеющиеся клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;
  • имеющиеся клинико-лабораторные данные органной/системной недостаточности, кроме дыхательной;
  • пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т.д.;
  • у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38°С, плохо поддается коррекции.

В ЦОЗ также отметили, что специфического лечения и вакцины от коронавирус нет.

В Минздраве неоднократно заявляли, что с легким течением болезни или незначительными симптомами пациентов лечат амбулаторно.

Подозрение на коронавирус: В Минздраве объяснили, каким больным нужна госпитализация

Напомним, по данным Министерства здравоохранения по состоянию на утро 7 апреля, в Украине подтверждено 1462 случая COVID-19. Из них 143 были обнаружены за минувшие сутки 6 апреля. В Одесской области сообщали о 30 больных.

РБК-Украина писало, что с 6 апреля в Украине вступили в силу новые карантинные правила, согласно которым запрещено появляться в общественных местах без масок.

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