"Зачекайте на реальний початок": Офіс президента відреагував на прибуття делегації РФ у Білорусь

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк по-філософськи відреагував на прибуття російської делегації до Білорусі на переговори з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Подоляка в Twitter .

Очільник російської делегації Володимир Мединський проанонсував новий раунд перемовин із Україною у Біловезькій пущі. Там нібито обговорять питання появу гуманітарного коридору.

Також він додав, що українська делегація вже їде на переговори. На цю інформацію відреагував і Подоляк.

"Сумнівно, що без присутності за столом переговорів другої (української) сторони можна справді провести переговори. Тому просто зачекайте на реальний початок діалогу", – написав радник керівника Офісу президента.