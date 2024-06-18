Цены растут ежеквартально. Сколько стоит купить квартиру в городах Польши летом

Цены на квартиры в Польше продолжают расти. Хотя подорожание уже не столь заметно, как в конце прошлого года, стоимость жилья продолжает увеличиваться.

Сколько стоит купить квартиру в крупных городах Польши и как выросли цены в июне, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на аналитические данные портала Bankier.pl .

Волна подорожания: сколько стоит жилье в Польше

Подорожание квартир в Польше наблюдается уже не на 6-10%, а на уровне 3-7%. Средняя стоимость жилья в стране, по данным Bankier.pl, растет ежеквартально. Но если смотреть на эти проценты, то рост цен уже не такой и высокий.

"Однако мы все еще имеем дело с сильнейшей волной роста цен за последние годы", – говорится в публикации.

Эксперты проанализировали местные рынки в следующих городах:

Варшава;

Вроцлав;

Гданьск;

Краков;

Познаний;

Лодзь;

Ольштын;

Люблин.

Продолжающаяся с начала 2023 года волна подорожания квартир привела к росту средних цен сделок снова на 20% в среднем за год, отмечают аналитики. Особенно дорожали самые маленькие квартиры (менее 35 кв. м).

В первом квартале 2024 года средняя цена на квартиры-студии в Варшаве составила 15 845 злотых или 3 800 евро за квадратный метр. Это на 25% или почти на 3,2 тыс. злотых/кв.м больше, чем годом ранее.

Фото: Как менялась средняя стоимость жилья в Польше (скриншот с сайта bankier.pl)

Хотя в первом квартале года подорожание замедлилось, в Кракове ситуация была другой. Средняя цена сделки, зафиксированная в столице Малопольского воеводства, выросла на 7,7% – до 14391 злотых или 3477 евро за квадратный метр.

Замедлилось подорожание более крупных квартир, площадью от 35 до 60 квадратных метров: В этой категории подорожание составило 3-6%.

"Слабый, хотя все еще очень высокий, рост средних цен сделок на квартиры является результатом более низкого спроса, чем в конце 2023 года, и спад кредитования после завершения действия правительственной программы субсидий "Безопасный 2% кредит". В то же время в Польше действует новая программа субсидий для кредитования" жилья – "Mieszkanie na start", – объясняют аналитики.

Однако средние цены сделок на квартиры площадью от 60 до 80 квадратных метров выросли более существенно, чем три месяца назад. В начале 2024 года подорожание составило 4-6%. В Гданьске в среднем за квадратный метр платили более 10 000 злотых или 2239 евро.

Какие цены на квартиры в больших городах Польши

Столица Варшавы лидирует в рейтинге цен. Согласно отчету rankomat.pl, в первом квартале квадратный метр квартиры стоил 18 500 злотых или 4142 евро на вторичном рынке и 17 500 злотых или 3918 евро на первичном рынке.

В мае, по анализу bigdata.rynekprimotny.pl, цена на вторичном рынке выросла примерно на 1%, а на первичном осталась на уровне первого квартала. Подобная ситуация наблюдается во всех крупнейших городах: Кракове, Вроцлаве, Познани, Лодзе и других. На данный момент цены таковы: