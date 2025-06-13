Подорожали все продукты: Госстат показал, как выросли цены за последний год

По данным статистического ведомства, общая инфляция в мае ускорилась до 15,9%, продуктовая - до 22,1%.

Цены на капусту выросли за год более чем в три раза (на 227,3%) до 53,5 гривен за килограмм. Морковь подорожала в 2,6 раза (на 160,9%) до 43,3 гривен за килограмм.

Яблоки подорожали на 127,1% до 58,0 гривен, яйца подорожали на 89,9% до 54,2 гривен за десяток, мука на 39,5% до 21,7 гривен за килограмм, крупа гречневая на 32,7% до 35,6 гривен за килограмм.

Пачка масла 200 грамм подорожала на 34,3% до 107,3 гривен, подсолнечное масло на 39,0% до 80,6 гривен за литр.

