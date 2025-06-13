Подорожали все продукты: Госстат показал, как выросли цены за последний год

Прошлогодний неурожай в Украине поднял цены на овощи и другие продукты. Весенние заморозки этого года привели к дальнейшему росту цен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
По данным статистического ведомства, общая инфляция в мае ускорилась до 15,9%, продуктовая - до 22,1%.
Цены на капусту выросли за год более чем в три раза (на 227,3%) до 53,5 гривен за килограмм. Морковь подорожала в 2,6 раза (на 160,9%) до 43,3 гривен за килограмм.
Яблоки подорожали на 127,1% до 58,0 гривен, яйца подорожали на 89,9% до 54,2 гривен за десяток, мука на 39,5% до 21,7 гривен за килограмм, крупа гречневая на 32,7% до 35,6 гривен за килограмм.
Пачка масла 200 грамм подорожала на 34,3% до 107,3 гривен, подсолнечное масло на 39,0% до 80,6 гривен за литр.
Продуктовая инфляция
По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью 2024 года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.
В мае 2025 года на ценах на продовольствие дополнительно сказались весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая.
НБУ прогнозирует, что в дальнейшем инфляция будет постепенно замедляться. Летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг. Этому будут способствовать поступление новых урожаев, лучшая, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть.
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