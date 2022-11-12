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В освобожденных населенных пунктах Херсонской области ВСУ проводят стабилизационные мероприятия, - Генштаб

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Суббота 12 ноября 2022 07:10
В освобожденных населенных пунктах Херсонской области ВСУ проводят стабилизационные мероприятия, - Генштаб Фото: В освобожденных населенных пунктах Херсонской области ВСУ проводят стабилизационные мероприятия(Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 11 ноября успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударов подверглись более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории Беларуси. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бологовка, Ольховатка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Кисловка, Крахмальное, Макеевка, Невское, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области; Берестово, Купянск и Табаевка в Харьковской области и Серебрянка и Терны Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменное, Железное, Клещиевка, Майорск, Опросное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Водяное, Каменка, Константиновка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Новомихайловка Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении - из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Нескучное, Павловка и Пречистовка Донецкой области;
  • на Запорожском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляйполе, Зеленый Гай, Малиновка, Ольговское, Степное, Волшебное, Красное и Щербаки Запорожской области;
  • на Южнобугском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Вышетарасовка Днепропетровской области и Гавриловка, Дудчаны, Золотая Балка, Михайловка и Новоалександровка Херсонской области.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Масютовка и Орлянка Харьковской области, Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Бахмут, Красногоровка, Верхнекаменское, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка. Донецкая область.

В освобжденных населенных пунктах Херсонской области подразделения Сил обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия.

Противник усовершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и пытается удержать временно захваченные территории. В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей враг продолжает использовать здания и территорию религиозных организаций, учебных заведений и здравоохранения для размещения военнослужащих, военной техники и оборудования огневых позиций минометов и артиллерии.

Подтверждено поражение Cилами обороны района сосредоточение оккупантов в Запорожской области 10 ноября текущего года. В результате него враг потерял ранеными более 100 человек. Информация о погибших уточняется.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение оказались 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили минимум один вражеский БПЛА "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 других важных военных объекта оккупантов.

Напомним, в Черном море ныне находится 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

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