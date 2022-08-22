Подоляк про бажання Ердогана провести переговори України та Росії: грає свою гру

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган бажає стати лідером, з яким рахуватимуться країни різних частин світу. Він знаю свою мету, коли заявляє про прагнення організувати переговори президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка " Радіо НВ ".

"Ердоган - абсолютно розумна людина, яка грає у свою гру. Це гра на те, щоб виграти президентські вибори в Туреччині, вирішити низку економічних проблем, стати не просто регіональним лідером, а лідером, з яким рахуватимуться і країни Південного Сходу, і країни Африки, і країни Середземномор'я", - сказав він.

За словами Подоляка, президент Туреччини достатньо розумна людина, щоб розуміти, що і як він робить, коли пропонує переговори Зеленському та Путіну.