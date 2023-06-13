Подоляк о заявлении Путина о "санитарной зоне" в Украине: хотят уничтожить все, что оккупировали

"Сегодня было достаточно красноречивое заявление Путина. Он сказал, что они хотят сделать "санитарную зону" в Украине. Это значит, что все, что они оккупировали в Украине, они будут уничтожать, включая Каховскую ГЭС", - сказал Подоляк.

По его словам, россияне "хотят бежать с нашей территории, проиграв войну, но хотят при этом уничтожить максимально все, что находится на оккупированной территории, включая Крым".

"Это заведомо понятное преступление против человечности", - добавил советник главы ОП.

Заявление Путина о "санитарной зоне" в Украине

Российский диктатор Владимир Путин, комментируя рейд в Белгородской области, заявил, что РФ нужно укреплять границу. По его словам, этот процесс уже идет и "достаточно быстро".

При этом Путин добавил, что у Украины еще есть возможность обстреливать РФ со своей территории.

Для решения этой "проблемы" он предлагает повышать эффективность контрбатарейной борьбы, но, по его словам, это не значит, что "прилетов" не будет.

Так, диктатор заявил, что если "прилеты" будут продолжаться, то РФ должна рассмотреть вопрос создания на территории Украины "санитарной зоны", чтобы ВСУ не смогли достать на территорию России.