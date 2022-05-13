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Подоляк про заяву Росії щодо відмови від ЄС: світ більше не хвилює думку варварів

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ВП (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк назвав лицемірною Росію, яка виступила проти членства України в ЄС. Хоча раніше заявляла, що тільки не хоче розширення НАТО на схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави ОП.

"Класична лицемірна Росія. Ще вчора Кремль був проти України в НАТО, але не в ЄС, а тепер вже категорично проти і ЄС. Це ще раз доводить, що будь-які слова Москви не варті не тільки паперу, а й часу на розмову. Хороша новина в тому, що світ більше не хвилює думку варварів і мародерів", - написав Подоляк.

Раніше перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що позиція Росії щодо вступу України в ЄС змінилася і "тепер вона схожа на позицію щодо вступу України в НАТО".

Також Полянський сказав, що не бачить дипломатичних варіантів завершення війни в Україні і натякнув на необхідність "враховувати всі варіанти" щодо використання Росією ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заявка України на вступ до Європейського союзу обговорюватиметься в червні на рівні лідерів країн-учасниць ЄС.

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Ірина Подоляк