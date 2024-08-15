Советник президента опроверг причастность Украины к взрывам, повредившим газопровод "Северный поток-2", вместо этого указав на Россию.

"Такой акт можно совершить только при наличии огромных технических и финансовых ресурсов... и кто всем этим владел на момент бомбардировки? Только Россия", - заявил Подоляк.

Как заявили польские прокуроры в среду, Польша получила европейский ордер на арест, выданный Берлином в связи с нападением, однако подозреваемый, украинец по имени Владимир З., уже покинул Польшу.

"Украина не имеет никакого отношения к взрывам на Северном потоке", - заявил Подоляк, добавив, что Украина не получила от взрывов никакого стратегического или тактического преимущества.

Россия уже обвинила США, Великобританию и Украину во взрывах, в значительной степени отрезавших российский газ от прибыльного европейского рынка. Эти страны отрицают свою причастность.

Как отмечает издание, Германия, Дания и Швеция начали расследование инцидента, и шведы обнаружили следы взрывчатых веществ на нескольких предметах, извлеченных из места взрыва, что подтвердило, что взрывы были умышленными.