Подоляк - Заходу: забороніть енергоресурси РФ або ви хочете, щоб ми воювали до останнього українця

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк закликав західні країни або повністю відмовитися від російських енергоресурсів, або сказати Україні: воюйте до останнього українця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Подоляка.
"Санкцій проти РФ недостатньо", - написав радник глави ОП.
За його словами, щоб обвалити економіку Росії і припинити вбивства українців, необхідно або пряме ембарго на всі російські енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для товарів з РФ. Він уточнив, що 85% нафти доставляється танкерами.
"Або скажіть нам: "Воюйте до останнього українця", - звернувся до Заходу Подоляк.
Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба пообіцяв Росії нові удари в економіці, фінансах і торгівлі.
Війна Росії проти України триває 38-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!