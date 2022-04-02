Подоляк - Заходу: забороніть енергоресурси РФ або ви хочете, щоб ми воювали до останнього українця

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк закликав західні країни або повністю відмовитися від російських енергоресурсів, або сказати Україні: воюйте до останнього українця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Подоляка.

"Санкцій проти РФ недостатньо", - написав радник глави ОП. За його словами, щоб обвалити економіку Росії і припинити вбивства українців, необхідно або пряме ембарго на всі російські енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для товарів з РФ. Він уточнив, що 85% нафти доставляється танкерами. "Або скажіть нам: "Воюйте до останнього українця", - звернувся до Заходу Подоляк.