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Подоляк про затримання Медведчука: Щоб вижити, йому треба сховатися в українській в'язниці

Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував затримання Службою безпеки України лідера "Опозиційної платформи – За Життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника.

Подоляк припустив, що Медведчуку за поточного розвитку подій вигідніше "сховатися" в українській в'язниці. Багаторічний тюремний термін може врятувати його від відповіді за провал інтересів РФ в Україні.

"У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни", – спрогнозував радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, що СБУ провела багаторівневу спецоперацію із затримання Медведчука 12 квітня.

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