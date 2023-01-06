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Подоляк о потерях российской армии: цифра чуть больше 300 тысяч

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Потери российской армии в Украине могут превышать 300 тысяч человек убитыми и ранеными. Однако руководству РФ безразлично на цифры.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "24 каналу".

Подоляк прокомментировал оценки Европейского Генштаба по поводу потерь России. По его словам, цифра 250 тысяч несколько занижена, поскольку у РФ есть дополнительные непостоянные войска, в том числе ЧВК "Вагнера" вместе с завербованными заключенными, "Росгвардия" и ФСБ.

"Мне кажется, что цифра (убитых и раненых россиян - ред.) немного больше 300 тысяч. Но Россия сегодня находится в таком безнравственном состоянии, что ей нет разницы, они потеряют 100, 200 или 500 тысяч. Это вопрос развертывания внутреннего бунта как такого, и оно не зависит от количества мертвых", - сказал он.

При этом советник главы ОП подчеркнул, что Украина не ведет геноцидную войну, но имеет право уничтожить незаконно зашедшие на территорию оккупационные войска.

"Потому что они убивают наших людей и они уничтожают наши города. Это обязательное возмездие, это правило войны и это юридически мотивированное поведение Украины. И при этом мы всегда говорим, что мы не будем заходить на территорию России, потому что там нет смысла ничего делать. Мы не можем им вправить мозг и они будут жить, как живут постоянно, в XVII веке", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, Михаил Подоляк отреагировал на заявления российского патриарха Кирилла о так называемом "рождественском перемирии". Он заявил, что подобные циничные слова являются элементом пропаганды.

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