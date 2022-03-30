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Подоляк про зустріч Зеленського і Путіна: пакет документів готовий, можна починати готуватися

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Стамбул, Середа 30 березня 2022 16:03
Подоляк про зустріч Зеленського і Путіна: пакет документів готовий, можна починати готуватися Фото: радник глави офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна підготувала пакет документів для проведення особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Напрацювання передали російській делегації під час переговорів у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка під час телемарафону.

"Напрацьований пакет документів, з яким ми вже виступаємо, і пропозиції, які ми передали російській стороні, кажучи про те, що в принципі можна вже починати готуватися до зустрічі президентів. Коли саме це станеться - це питання логістичне, тому що росіянам потрібно подивитися наші пропозиції, дати якусь попередню відповідь", - заявив Подоляк.

За його словами, ключовим питанням є договір про гарантії безпеки. Після того, як російська сторона розгляне всі моменти, можна буде говорити про зустріч президентів.

"Ми вважаємо, що пакет документів готовий. Ключовий - це договір про гарантії безпеки, які вирішують питання війни і миру... Напевно, ми можемо виходити на розуміння, що найближчим часом зустріч президентів буде. Коли саме, сказати неможливо", - зазначив радник глави ОПУ.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента розкрили деталі проведення референдуму за мирним договором між Україною і Росією.

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