Подоляк про зустріч Зеленського і Путіна: напрацьовуємо пакет домовленостей

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що зараз обговорюється місце проведення зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і керівником Кремля Володимиром Путіним. Також напрацьовується пакет домовленостей, який буде враховувати позицію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24".

"Зараз ми шукаємо місце і напрацьовуємо пакет домовленостей, який буде враховувати позицію України, і тоді це вже буде напрацьовано, погоджено, тоді президенти вже зможуть зустрітися і опрацювати Кінцеві положення мирного договору... Я думаю, що не так вже довго нам потрібно буде до цього йти", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше у Кремлі допустили можливість зустрічі Зеленського і Путіна, за умови, що вона буде результативна.

При цьому в Туреччині заявили, що зустріч президентів України і Росії може відбутися в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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