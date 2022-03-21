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Подоляк про російські фейки: Росія наполегливо намагається виправдати агресію проти України

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Київ, Понеділок 21 березня 2022 17:29
Подоляк про російські фейки: Росія наполегливо намагається виправдати агресію проти України Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія наполегливо намагається юридично виправдати агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка в Twitter.

"Росія наполегливо намагається юридично виправдати агресію проти України. Історії про біолабораторії, нацистські батальйони, обстріли Донецька важкою артилерією з багатотисячними жертвами... Все це - безумовна брехня, яку відкидає світ, що спостерігає за війною в прямому ефірі", - написав він.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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