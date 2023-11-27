После антисемитского скандала. Илон Маск встретится с президентом Израиля

Американский миллиардер Илон Маск, обвиняемый в антисемитизме, встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в понедельник, 27 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Маск, обвиняемый в разжигании антиеврейской ненависти в своей социальной сети X (бывший twitter), встретится с Ицхаком Герцогом вместе с израильтянами, чьих родственников удерживал ХАМАС в Газе.

В офисе израильского лидера сообщили, что во время встречи президент подчеркнет необходимость принять меры по борьбе с ростом антисемитизма в Интернете.

Израильский вещатель Channel 12 сообщил, что Илон Маск также встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 27 ноября. Отмечается, что из офиса главы правительства не было никаких комментариев.

Визит владельца социальной сети X совпадает с четырехдневным перемирием в войне Израиля с палестинскими боевиками ХАМАС в Газе, во время которого 40 из 240 заложников, удерживаемых террористами, вернулись в Израиль.

Антисемитский скандал

Накануне Илон Маск попал в антисемитский скандал, в результате которого уже несколько всемирно известных компаний, таких как Disney, Apple и другие , остановили свою деятельность в социальной сети Twitter и перестали размещать рекламу на платфоре.

Вскоре миллиардер отрицал свою причастность к антисемитским высказываниям, а все обвинения в СМИ назвал фальшивыми.

Тем временем инвесторы Tesla призвали Совет директоров компании наложить санкции на Маска из-за антисемитизма, а по данным New York Times, X (Twitter) может потерять более 75 млн долларов из-за скандального выражения владельца.