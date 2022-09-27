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Подоляк об утечке газа на "Северном потоке": спланированный акт агрессии России против ЕС

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Утечка газа на российском газопроводе "Северный поток" - не что иное, как спланированный Россией акт агрессии против Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Масштабная "утечка газа" из СП-1 – это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность - танки для Украины. Особенно немецкие", - написал он.

Напомним, накануне на обеих нитках газопровода "Северный поток-1" зафиксировано падение давления.

Кроме того, страны ЕС пытаются расследовать необъяснимые утечки газа в российских газопроводах.

Ранее российский диктатор Владимир Путин изложил лживую версию прекращения поставок газа в Европу. Он настаивает на том, что "Северный поток-1" в сентябре был остановлен из-за утечки масла.

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Ирина ПодолякСеверный поток