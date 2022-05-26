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Подоляк про спрощення видачі паспортів РФ українцям: безперспективна мітка ізгоя

Фото: Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Ніяких перспектив у роздачі Росією своїх паспортів на тимчасово захоплених українських територіях немає. Український паспорт є символом героїзму, тоді як російський паспорт сьогодні - мітка ізгоя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Будь-які спроби роздавати російські паспорти на окупованих територіях юридично безглузді і безперспективні. Український паспорт у світі сьогодні - символ хоробрості і героїзму. Російський паспорт - мітка ізгоя. Наші люди вільно подорожують світом без віз і кордонів. Навіщо їм квиток в РФ-концтабір?",- написав він.

Раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощеному отриманні громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. Зараз території цих регіонів тимчасово окуповані ворожими військами.

У МЗС України назвали спрощення видачі паспортів РФ українцям в окупації шляхом до примусу.

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