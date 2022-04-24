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Подоляк дорікнув ексмеру Дюссельдорфа за підтримку РФ: зручно вдавати, що нічого не відбувається

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував ексмера Дюссельдорфа Томаса Гейзеля за підтримку Росії. Він запропонував політику поспілкуватися з українцями, які втратили рідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter.

"Ексмер Дюссельдорфа Томас Гейзель ставить під сумнів воєнні злочини Росії й питає, чи можна довіряти новинам з України. Думаю, пан Гейзель може приїхати й поставити питання чоловіку, який втратив родину в Одесі, батькам зґвалтованої дівчинки з Бучі чи біженцям з Маріуполя", - заявив Подоляк.

Він звинуватив німецького політика у співпраці з агресором та закликав не робити заяв, за які потім доведеться вибачатися.

"Зручно, мабуть, заплющити очі та вдавати, що нічого не відбувається. Ізолюватися від новин у затишній бульбашці. Особливо, коли російські гроші довго гріли кишеню. Гадаю, окремим політикам варто подумати, чи не доведеться вибачатися за них їхнім онукам", - додав радник голови ОПУ.

Нагадаємо, вчора російські окупанти ракетами обстріляли Одесу, в результаті чого загинули 8 осіб, включаючи 3-місячну дівчинку.

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