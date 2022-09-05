Подоляк: Україна ще не отримала інженерно-ядерний звіт за результатами візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Наразі в України немає чітких даних щодо того, чи на Запорізькій АЕС все нормально з точки зору контурів безпеки й охолодження реакторів, також невідомо, якою є ситуація з персоналом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.
"Ми всього цього не побачили у звіті. На ЗАЕС доцільна діяльність не стільки миротворчої місії МАГАТЕ, скільки нуклеарного, інженерно-ядерного аудиту", - сказав посадовець.
Подоляк пояснив, що це має бути певна низка людей, які розуміються на ядерній фізиці, на інженерних технологіях і можуть перебувати поряд з нашим персоналом.
Коментуючи ініціативу МАГАТЕ зробити присутність експертів постійною, він зауважив, що, попри все, присутність представників міжнародних організацій на атомній станції дозволить убезпечити український персонал від загарбників з автоматами.
"Там перебувають російські війська, які не розуміють, що відбувається, ризики не оцінюють правильно. Там є певна кількість наших працівників, яким потрібен свого роду захист, щоб поряд стояли люди з міжнародної спільноти, інспекції, які будуть казати - не чіпайте цих людей, хай вони працюють. Оце було б важливо", - додав радник глави ОП.
Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ приїхала на ЗАЕС з інспекцією на тлі постійних обстрілів станції російськими військовими.
Згодом Гроссі розповів, що побачив "ключові речі" та отримав пояснення від окупантів під час візиту місії.
Проте, Україна вважає дивним, що візит МАГАТЕ на станцію тривав лише дві години.
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