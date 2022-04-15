Подоляк про погрози бомбити Київ: політики з РФ загубилися в часі, їх чекають арешти

У президента України Володимира Зеленського вважають, що російських політиків, які закликають бомбити Київ, треба оголосити в міжнародний розшук. На Банковій пригрозили їм масовими арештами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"У Росії різні суб'єкти, які загубилися в часі, прямо зараз пропонують максимально жорстоко бомбити центр Києва і обов'язково знищувати мирних людей. Масово знищувати. З найбільшими руйнуваннями. Включаючи президента Зеленського. А це вже цілком конкретні кримінальні провадження", - зазначив він.

За його словами, з такими погрозами, не рахуючи пропагандистів, виступають заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв, спікер Держдуми В'ячеслав Володін та інші.

"Досить виставити на цих суб'єктів "червоні" розшукові карти. Для початку. Далі - більше. Пора б вже нам дійсно готуватися до масових арештів суб'єктів, які з кожним днем все більш відверто вимагають масових смертей українців", - додав Подоляк.