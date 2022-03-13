Подоляк про вбивство журналіста зі США: скільки ще Вашингтон ігноруватиме війну

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк відреагував на вбивство російськими окупантами американського журналіста в Ірпені. Він звернувся до Білого дому і запитав, Скільки ще вони будуть ігнорувати війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка в Twitter.