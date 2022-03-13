Подоляк про вбивство журналіста зі США: скільки ще Вашингтон ігноруватиме війну
Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк відреагував на вбивство російськими окупантами американського журналіста в Ірпені. Він звернувся до Білого дому і запитав, Скільки ще вони будуть ігнорувати війну Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка в Twitter.
"Сьогодні в Ірпені військові РФ застрелили громадянина США, журналіста Brent Anthon Renaud. До недотримання РФ правил війни питань немає. Питання одне: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною?",- написав Подоляк.
Раніше радник Байдена заявив, що США будуть уважно стежити за розвитком подій щодо вбивства американського журналіста.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти в Ірпені застрелили американського журналіста. Ще один отримав поранення.
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