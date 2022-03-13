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Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 марта 2022 16:06
Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на убийство российскими оккупантами американского журналиста в Ирпене. Он обратился к Белому дому и спросил, сколько еще они будут игнорировать войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter.

"Сегодня в Ирпене военные РФ застрелили гражданина США, журналиста Brent Anthon Renaud. До несоблюдения РФ правил войны вопросов нет. Вопрос один: сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не будут закрывать небо над Украиной?", - написал Подоляк.

Ранее советник Байдена заявил, что США будут внимательно следить за развитием событий относительно убийства американского журналиста.

Напомним, сегодня российские оккупанты в Ирпене застрелили американского журналиста. Еще один получил ранения.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну
Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну
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