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Подоляк: понад 3 млн українців стали біженцями, до 12 млн - переселенцями

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Через війну Росії проти України понад 3 млн осіб стали біженцями. До 12 млн українців стали внутрішніми переселенцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Понад 3 млн українців змушені виїхати в європейські країни. Загалом вимушених внутрішніх переселенців, які через війну покинули свої міста, свою роботу - 11-12 млн. Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, за даними ООН, через війну свої будинки змушені були покинути близько 10 млн українців.

РБК-Україна публікувало список винятків для чоловіків віком від 18 до 60 років, яким дозволено покинути країну.

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