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Подоляк рассказал, о чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вильнюсе

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Вторник 11 июля 2023 11:17
Подоляк рассказал, о чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вильнюсе Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский проведут встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля. Лидеры обсудят ускорение поставок оружия ВСУ и проигрыш России в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире Радио Свобода.

"Кроме НАТО, еще вопрос ускоренной поставки оружия. Потому что мы видим, что к контрнаступлению или наступательным операциям, которые нам необходимы инструменты, то есть и авиационный компонент, и дальнобойная ракета. Это второй вопрос", - сказал Подоляк.

Третьим вопросом, который будут обсуждать президенты, будет проигрыш России.

"Давайте так. Это даже философский вопрос такой, доктринальный вопрос, почему Россия должна обязательно проиграть и почему это выгодно демократическому миру в целом и как должна выглядеть Россия после этого проигрыша, и почему не нужно этого пугаться, и почему в принципе сегодня Путин не контролирует РФ, не является сильным президентом", - отметил советник.

Кроме того, по его словам, Зеленский и Байден будут говорить об экономической поддержке Украины и о правоохранительной, судебной системе и антикоррупционной деятельности.

Подоляк также добавил, что у Зеленского в Вильнюсе будут и другие двусторонние встречи. Однако из соображений безопасности о них сейчас не сообщается.

"Думаю, что там будет много двусторонок. И представители Японии, Канады, Франции, Германии, но ведь вы знаете наш принцип с точки зрения безопасности - мы не сообщаем. Вот встретился президент - об этом говорим, а пока он не встретился - не сообщаем ", - добавил представитель ОП.

Зеленский встретится с Байденом в Вильнюсе

Напомним, саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что президент Владимир Зеленский примет участие в саммите.

Также во время саммита будет принят так называемый "многолетний пакет помощи" для Украины, который позволит украинской армии совершить переход от советской модели к армии по стандартам НАТО.

Кроме того, вчера СМИ сообщали, что Байден в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе проведет встречу с Зеленским. Сегодня эту информацию официально подтвердили в Белом доме.

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