Подоляк - россиянам: угрозы, мобилизация и Иран не помогут, молча ждите финала

"Ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни тайные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы не помогут… России следует осознать реальность. Украина до конца проведет демилитаризацию РФ, вышвырнет оккупантов со всех оккупированных территорий. Молча ждите финала", - написал Подоляк.

Как известно, российскому диктатору Владимиру Путину представили план по увеличению армии РФ примерно на 30% - до 1,5 млн человек. Впрочем, в британской разведке обращают внимание, когда и как россияне смогут этого добиться неизвестно.

Также мы писали о том, что Москва надеется на увеличение военной поддержки от Иран, который передает ей свои дроны, а позже стало известно, что в перспективе могут быть и ракеты.

Впрочем, как считают эксперты,Тегеран может сомневаться в передаче баллистических ракет Москве, поскольку не желает стать полным изгоем на рынке после очередных санкций Запада.

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