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Подоляк про розмови в кулуарах форуму в Давосі про відновлення бізнесу з РФ: новий вірус сліпоти

Фото: Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Учасники Всесвітнього економічного форуму в Давосі в кулуарах обговорюють можливість припинення війни, зокрема, через договір України і Кремлем. Оскільки необхідно почати відновлювати бізнес з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Йде розмова в кулуарах Всесвітнього економічного форуму, чи прийшов час припинення вогню, щоб домовитися з Кремлем і повернутися до справ з Росією. Новий вірус сліпоти? Україна не продає свій суверенітет на те, щоб хтось наповнив свій гаманець. Найкоротший шлях закінчити війну-зброя, гроші, ембарго", - написав він.

Раніше повідомлялося, що мережа магазинів джинсового одягу Levi's йде з Росії.

Раніше стало відомо, що найбільша в світі мережа кав'ярень Starbucks ліквідує свій російський бізнес і закриває юридичну особу в цій країні.

Водночас за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, понад 500 іноземних компаній все ще працюють в Росії.

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