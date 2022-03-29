Подоляк розповів, від чого залежатиме наступний раунд переговорів з Росією

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що дата наступного раунду переговорів України і РФ буде відома після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт мирного договору, запропонованого Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українська правда" .

"Перше. Прямо зараз йдуть очні консультації в підгрупах: у військовій і юридичній. Деталізація важлива. Друге. Дата наступного раунду буде ясна після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт договору", - заявив Подоляк.

При цьому він додав, що вже є перша позитивна реакція опонентів.

"Готовність радикально припинити вогонь на чернігівському та Київському напрямках. Що дозволить вирішити суттєві гуманітарні проблеми", - заявив Подоляк.